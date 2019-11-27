Vivo X30’un 'Süper Telefoto' Periskop Kamerası Doğrulandı

Dün Vivo X30’un 60x hibrit zoom’lama özelliği bir ortaya çıkmıştı. Bugün de şirket, üç ana kamerayı ve yanında bir periskop kamerasını yakından gösteren bir görsel paylaştı.

Weibo’da paylaşılan gönderide, “Profesyonel çekimler için bir amiral gemisi” ifadesine yer verildi ve #SuperTelephotoPeriscope etiketi kullanıldı.

Bu paylaşımdan 1 saat sonra da Vivo’nun resmi hesabı tarafından, telefonun kamera kurulumunu ve 3 farklı renk seçeneğini gösteren bir video paylaşıldı. Buna göre Vivo X30 serisi beyaz, mavi ve mor renk spektrumları arasında gizemli bir mercan rengiyle gelecek. Bunun yanı sıra, daha sade bir görünüm isteyenler için Siyah renk seçeneği de sunulacak.

Vivo X30’un gücünü, Samsung’un dahili 5G modeme sahip Exynos 980 yonga setinden alacağı birden fazla kaynak tarafından doğrulandı. Bunun dışında telefonun ön kısmında 90Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran ve ekranın altında bir parmak izi okuyucu olmasını bekliyoruz.

Vivo yeni cihazı için henüz resmi bir lansman tarihi duyurmadı. Ancak teaser paylaşımları bu hızla devam ederse, Vivo X30 serisinin lansmanına kadar öğrenilecek yeni bir şey kalmayabilir.