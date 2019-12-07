Vivo X30'un Yeni Görüntüleri ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Vivo'nun yeni modeli Vivo X30'un tanıtım tarihi, özellikleri ve yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte bilinen tüm özellikleri ile Vivo X30!

Vivo'nun yeni geliştirdiği X30 modeli hakkında uzun zamandır birçok bilgi verilmişti. Bugün gelen bilgiler ise cihazın yeni görsellerini içeriyor. Aynı zamanda daha önce belirtilmeyen tanıtım tarihi de belli oldu. Çin merkezli şirket Vivo'nun yeni model Vivo X30 herşeyi ile beraber 16 Aralık'ta tanıtılacak. Gelin tanıtımdan önce özelliklere şöyle bir göz atalım.

Vivo'nun yeni modeli X30 aslında pek bilgi taşımıyor. Ancak yine de yüzeysel olarak cihazın özellikleri belli diyebiliriz. Vivo X30 performansını Exynos 980 yonga setinden alacak. Tabi bu sayede cihaz 5G'yi de destekliyor. Yine ekrandan devam edersek burada 90Hz yenileme hızına sahip OLED panel yer alıyor.

Bilinen diğer bir özelliği ise arka kısımda 64MP'lik bir ana kamera taşıyacağı. Bu da yüksek kalitede fotoğraf ve videoları beraberinde getirecek. Şirket bu kameranın 60X zoom yapabildiğini de açıkladı. Android 10 ile çalışması beklenen Vivo X30, yakın bir zamanda, yani 16 Aralık'ta tanıtılacak. Bakalım daha ne gibi özellikleri ortaya çıkacak?