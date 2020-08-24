Vivo X50 Lite Türkiye'de! İşte Vivo X50 Lite Türkiye Fiyatı

Türkiye pazarına giriş yapan Vivo, cihazlarını piyasaya sürmeye başladı. Vivo X50 Lite bir teknoloji mağazasının internet sitesinde satışa sunuldu. İşte Vivo X50 Lite Türkiye fiyatı.

Vivo X50 Lite Türkiye Fiyatı Belli Oldu

6.38 inç AMOLED ekrana sahip olan Vivo X50 Lite, Snapdragon 865 yonga setinden güç almakta. Cihazda 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında 48MP+8MP+2MP+2MP olmak üzere 4 adet kamera sensörü bulunmakta. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta.

4.500 mAh bataryadan beslenen Vivo X50 Lite, USB Type-C bağlantı portundan şarj olmakta. Vivo X50 Lite Türkiye fiyatı bir teknoloji mağazasında 3.599 TL'den satışa sunuldu. Cihazın şu anda tükendiği bilgisi yer almakta.

Vivo, 26 Ağustos'ta düzenleyeceği toplantıda Türkiye'de satışa sunacağı cihazlarını tanıtacak. 26 Ağustos'ta Türkiye'de satışa sunulacak yeni cihazlar resmi olarak açıklanacak. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!