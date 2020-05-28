Vivo X50 Özellikleri Sızdırıldı, Vivo X50 Pro Göründü

Vivo X50 ve Vivo X50 Pro akıllı telefonların Çin’de 1 Haziran’da tanıtılması bekleniyor. Her iki telefonun tasarımını gösteren görseller Çin perakende sitesinde ortaya çıktı. Çin’den güvenilir bir sızıntıcı da Vivo X50 telefonun önemli özelliklerini paylaştı. Aynı zamanda Vivo X50 serisinin gerçek resimleri Weibo’da göründü.

Vivo X50 Özellikleri

Sızıntı, Vivo X50’nin düz 6.56 inç Super AMOLED ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Delik çentikli ekran, 1080 x 2376 piksel Full HD+ çözünürlük sunuyor ve 90Hz yenileme hızı sağlıyor. Ekran içi parmak izi okuyucu ile gelen telefonun önünde 32 megapiksel Samsung GD1 sensörünü içeren selfie kamera, arkada dörtlü kamera sistemi (Sony IMX598 48 megapiksel ana, 13 megapiksel Samsung S5K3L6 lens, 8 megapiksel OmniVision OV08A10 telefoto sensör ve 8 megapiksel Hynix Hi846 ultra geniş açılı lens) bulunuyor. Vivo X50, 33W hızlı şarj destekleyen 4315 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonda 3.5mm kulaklık girişi ve AK4377a Hi-Fi ses çipi bulunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alıyor.

Yukarıda gösterilen iki görüntü Vivo X50 Pro akıllı telefona ait. Kavisli kenarlara sahip delik çentikli ekrana netçe görebiliyoruz. Telefonun arka paneli kamera modülü için düz X50 ile kıyasladığında biraz farklı bir tasarıma sahip. X50 Pro, son derece stabil fotoğraflar ve videolar çekmeyi mümkün kılacak göz benzeri bir gimbal kamera sistemi ile gelecek.