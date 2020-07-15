Vivo X50 Serisi Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Vivo'nun beklenen modelleri Vivo X50 ve X50 Pro'nun piyasaya çıkış tarihi ortaya çıktı. Uzun zamandır beklenen Vivo X50 Serisi çok yakında Hindistan'da satışa sunulacak. Satışa sunulmadan hemen önce lansmanı gerçekleşecek olan Vivo X50 Serisi, çok ilgi çekecek gibi duruyor.

Vivo tarafından yapılan açıklamada Vivo X50 Serisi 16 Temmuz saat 12.00'da gerçekleşecek olan etkinlik ile tanıtılacak. Etkinliğin hemen arkasından satışa sunulacak olan Vivo X50 Serisi, ,ilk olarak Malezya, Singapur, Kamboçya, Vietnam, Tayland, Endonezya ve Hindistan'a gelecek. Devamında belirli ülkelere yayılacak olan Vivo X50 Serisi'nin ülkemize gelip gelmeyeceği belli değil. Cihazın satışa sunulma tarihi ise 17 Temmuz.

Vivo X50 Serisi Çıkış Tarihi Açıklandı

Cihazların her ikiside 90Hz yenileme hızına sahip FHD+ çözünürlükteki AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Yine her ikisi de Android 10, Snapdragon 765G, 8GB RAM gibi özelliklere sahip olacaklar. Aynı zamanda cihazların 128GB ve 256GB gibi depolama seçenekleri bulunacak.

Her iki cihaz da 32MP çözünürlüğündeki ön kamera ile geliyor. Arka tarafta X50, 48 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel derinlik sensörü, 8 Megapiksel geniş açı, 5 Megapiksel makro kamera ile geliyor. X50 Pro ise 48 Megapiksel gimbal OIS destekli ana kamera, 8 Megapiksel telefoto, 13 Megapiksel derinlik sensörü ve 8 Megapiksel geniş açı sensörünü bünyesinde barındırıyor. Batarya kısmında X50 4200mAh sunarken; X50 Pro modeli 4315mAh'lik bataryadan gücünü alıyor.