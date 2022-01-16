Vivo X70 Pro Kamerası iPhone 13'ü Geride Bıraktı!

DxOMark, Vivo X70 Pro kamerası ile ilgili bir test yaptı. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Vivo modeli, gerçekleştirilen testte etkileyici bir performans sergileyerek iPhone 13'ü geçmeyi başardı. Kamera testine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Vivo X70 Pro Kamerası ile Büyük Beğeni Topladı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, 9 Eylül 2021 tarihinde Vivo X70 Pro isimli yeni modeli satışa sundu. DxOMark, söz konusu akıllı telefon modeline ilişkin bir test yaptı. Gerçekleştirilen test, cihazın kamera tarafında çok başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

Vivo X70 Pro, DxOMark tarafından gerçekleştirilen testte 131 puan almayı başardı. Böylelikle cihaz, 24 Eylül 2021 tarihinde piyasaya sürülen ve kamera testinden 130 puan alan iPhone 13'ü geçerek büyük bir başarı elde etti.

Şık bir tasarıma sahip olan X70 Pro modeli, DxOMark'ın akıllı telefon modellerinin kamera performansını göz önünde bulundurarak hazırladığı listede 12. sırada yer aldı. Başarılı telefon, fotoğraf performansında 139 puan, yakınlaştırma konusunda 77 puan ve video performansında ise 111 puan aldı.

Paylaşılan test sonuçlarına göre X70 Pro, düşük ışıkta başarılı bir performans sergiliyor. Cihaz ayrıca hassas otomatik odaklama, geniş alan derinliği, ultra geniş kamerada doğru beyaz dengesi ve telefoto çekimlerinde iyi bir performans sunuyor.

Vivo X70 Pro Özellikleri

Ekran: 6,56 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits

Çözünürlük: 1080 x 2376 piksel

İşlemci: MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G

GPU: Mali-G77 MC9

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Kamera: 50 MP + 8 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 4450 mAh

İşletim Sistemi: Android 11, Funtouch OS 12

Vivo'nun yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 12 MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

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