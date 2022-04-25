Vivo X80'in Çıkışına Saatler Kala Özellikleri Resmileşti

Bugün Vivo, Çin'de fotoğrafçılara odaklı Vivo X80 ve Vivo X80 Pro amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Lansman öncesinde X80, V2183A model numarasıyla TENAA sertifikasyon sitesinin veri tabanında göründü. Listeleme cihazın özelliklerine de ışık tutmuş oldu.

Vivo X80'in TENAA listelemesi, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.78 inç AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Cihaz 120Hz yenileme hızına da sahip olacak. AMOLED ekrana ayrıca ekran içi parmak izi okuyucu entegre edilmiş durumda.

X80, Dimensity 9000 işlemci olduğu tahmin edilen 3.0GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından destekleniyor. Cihaz, 6/8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı ile birlikte gelecek. Cihaza harici depolama imkânı ise bulunmayacak. Kutudan Android 12 tabanlı OriginOS Ocean UI ile gelecek.

Selfie noktasında Vivo X80, 32MP'lik iddialı bir ön kamera ile donatılıyor. Cihazın arka kamera kurulumunda 50MP ana kamera ve bir çift 12MP kamera bulunacak. Daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi için cihaz, Vivo V1+ ISP ile donatılmış olarak gelecek.

X80 ayrıca 2.190mAh çift hücreli bir pile sahip. Raporlar cihazın 4.500 mAh (birleşik kapasite) pille geleceğini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra 80W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Cihaz 164,95 x 75,23 x 8,78 mm ölçülerinde ve 203 gram ağırlığında.

Şirketin bugünkü lansmanda Vivo X80 Pro+ akıllı telefonunu piyasaya sürüp sürmeyeceği belli değil. Çinli bir tahminciye göre Vivo X80 ve X80 Pro, geçen yılki Vivo X70 ve Vivo X70 Pro+'nın halefleri olarak adlandırılacak kadar güçlü olacak.

Vivo X80 Özellikleri