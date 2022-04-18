Vivo X80 Serisinin Lansman Tarihi Belli Oldu: İşte Cihazın İlk Görselleri

Bu ayın başlarında Vivo; Vivo X Note, Vivo X Fold ve Vivo Pad cihazlarını tanıttı. Birkaç rapor, şirketin X80 serisini bu ayın sonlarında iç pazarda tanıtacağını iddia ediyordu. Pazar günü şirket, Weibo aracılığıyla Vivo X80 serisinin Çin'de 25 Nisan'da tanıtılacağına dair resmî bir açıklama paylaştı.

Vivo, söz konusu tarihte "X80 serisi"nin duyurulacağını doğrularken, seride yer alacak cihaz sayısı konusunda henüz bir teyit yok. X80 serisi muhtemelen Vivo X80, Vivo X80 Pro ve Vivo X80 Pro+'yı içeriyor. Şirketin yayınladığı yeni fragman, X80 serisinin tasarımına göz atmamızı sağlıyor.

Aşağıdaki fragmandan da anlaşılacağı üzere Vivo X80 serisinin arka tasarımı Vivo X Note ile neredeyse aynı olacak. Cihazın turuncu arka yüzünde dörtlü kamera ünitesi ve içinde LED flaş bulunan geniş bir kamera kısmı bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise delikli bir ekran bulunuyor.

Vivo X80, 25 Nisan'da Tanıtılıyor

Kendinden önceki Vivo X70 serisi gibi Vivo X80 serisi de profesyonel fotoğrafçılık deneyimi sunacak. X80'in kamera sistemi ZEISS ile birlikte geliştirildi. Ayrıca şirketin Vivo V1+ profesyonel görüntüleme çipi ile gelmesi bekleniyor. Söylentilere göre Sony'nin IMX886'sı ilk olarak Vivo X80 serisinde görülecek.

Vivo X80'in Dimensity 8100 işlemciden gücünü alması beklenirken, X80 Pro'nun Dimensity 9000 işlemciye sahip olması bekleniyor. X80 Pro+ tarafında ise tahminler Snapdragon 8 Gen 1 yönünde. Çinli üreticinin resmi lansmandan birkaç gün önce X80 serisi hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.