vivo X90'ın Mayıs Güncellemesi Yayınlandı: Güvenlik Güncellemesi ve Kamera Optimizasyonu!

vivo X90 yeni yazılım güncellemesiyle Mayıs 2023 Android güvenlik güncellemesini ve yeni kamera optimizasyonunu alıyor.

vivo, vivo X90 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu yeni güncelleme, akıllı telefondaki Android güvenlik güncellemesi seviyesini Nisan 2023'ten Mayıs 2023'e yükseltiyor ve ara sıra yaşanan uygulama çökmesi sorununu gidermek için sistem kararlılığını optimize ediyor.

Ek olarak, güncelleme Süper Gece Modu'nda ön kamera tarafından çekilen fotoğrafların netliğini artırmak ve daha iyi bir çekim deneyimi sağlamak için kameranın genel işlevini optimize etmek için birkaç kamera optimizasyonu ile birlikte geliyor.

Daha fazla ayrıntı için güncellemenin değişiklik günlüğünü aşağıdan kontrol edebilirsiniz.

vivo X90 Yeni Güncelleme Detayları

Sistem

Sistem güvenliğini artırmak için Mayıs 2023 Google güvenlik güncellemesine güncellendi.

Bazı uygulamaların zaman zaman çökmesine neden olan sorunu gidermek için sistem kararlılığı optimize edildi.

Yazı tipi ve ekran boyutu bölümünde "En büyük" seçildiğinde bazı sayfaların düzgün görüntülenmemesine neden olan sorun giderildi.

Zaman zaman ortaya çıkan anormal ekran görüntüsü sorunu düzeltildi.

Şebeke

Optimize edilmiş ağ uyarlanabilirliği ve kararlılığı.

Kamera

Süper Gece Modu'nda ön kamera tarafından çekilen fotoğrafların netliği optimize edildi.

Daha iyi bir çekim deneyimi sağlamak için kameranın genel işlevinin pürüzsüzlüğü optimize edildi.

Durum Çubuğu ve Bildirimler

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için durum çubuğundaki simgelerin görüntülenmesi optimize edildi.

Uygulamalar

Bazı uygulamaların düzgün çalışmadığı nadir sorunları gidermek için üçüncü taraf uygulama uyumluluğu optimize edildi.

"Geri Bildirim"in Uygulama bilgileri sayfasında zaman zaman "İzinler"in gri renkte görünmesi sorunu düzeltildi.

Bluetooth

Bluetooth kulaklık bağlıyken gelen aramaların hoparlörden çalınması sorunu düzeltildi.

Güncelleme PD2241BF_EX_A_13.0.17.2.W30 firmware sürümü ile geliyor ve yaklaşık 245 MB'lık bir indirme gerektiriyor. Güncellemeyi henüz almadıysanız, vivo X90'ın Ayarlar > Sistem güncellemesi menüsüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.