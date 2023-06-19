vivo X90S'in Kamera Örnekleri Paylaşıldı: Fotoğrafçılıkta Yeni Dönem!

vivo'nun Başkan Yardımcısı ve Ürün Stratejisi Genel Müdürü Jia Jingdong, yaklaşmakta olan vivo X90S amiral gemisi telefonun kamera örneklerini paylaştı. Markanın diğer X serisi telefonları gibi X90S'in de mükemmel bir fotoğrafçılık deneyimi sunması bekleniyor.

Jingdong'a göre önceki X serisi telefonlar iki ana renk ifadesi sunuyordu: vivo'nun canlı renkleri ve Zeiss'ın doğal renkleri. vivo'nun canlı renkleri gözlerin gördüğünün ötesine geçen güzelliği yakalamayı amaçlarken, Zeiss ise dünyayı yüksek çözünürlük ve keskinliğin yanı sıra gerçek hâliyle sunmaya odaklanıyordu.

Şimdi, klasik film kamerası döneminden esinlenen "vivo texture color" adlı yeni bir eklenti, kullanıcılara zengin renklerle kişiselleştirilmiş başyapıtlar yaratma ve günlük sahneleri insan duygularıyla yakalama yeteneği sağlayacak. Yeni renk temasının sonuçlarını sergilemek için Jingdong, vivo X90S'in kamera örneklerini paylaştı.

Ayrıca vivo X90S'in "Qingyang" adı verilen ve camgöbeğinin bir türevinden başka bir şey olmayan yeni bir renkle geleceğini de doğruladı.

vivo X90S Kamera Örnekleri

vivo X90S Teknik Özellikleri (beklenen)

Raporlar X90S'in Dimensity 9200 Plus işlemci ile donatılacağını ve Wi-Fi 7 bağlantısı sunacağını ortaya koyuyor. Geri kalan özelliklerinin geçen yıl Kasım ayında duyurulan vivo X90 ile aynı kalması muhtemel.

Dolayısıyla vivo X90S'in 50MP ana + 12MP ultra geniş + 12MP telefoto üçlü kamera ünitesine ve 32MP ön kameraya sahip olması bekleniyor. Telefon Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 işletim sistemi üzerinde çalışacak.

X90S, 12 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına sahip olacak. 100W şarj ile 4.810 mAh pile sahip olması beklenen telefon, kavisli kenarlara sahip 6,78 inç AMOLED ekranla gelecek. Raporlara göre X90S bu ay Çin'de duyurulacak.