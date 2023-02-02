Vivo Y100'ün Fiyatı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo Y100, büyük olasılıkla Vivo Y56 ile birlikte önümüzdeki ay Hindistan'da piyasaya sürülecek. Yakın tarihli bir rapor, telefonun temel özelliklerini ve donanım detaylarını ortaya çıkardı. Ayrıca sızıntı Hindistan'da akıllı telefon için öngörülen fiyat aralığını da belirtiyor.

MediaTek Dimensity işlemci tarafından destekleneceği ve en yeni Android 13 işletim sistemini çalıştıracağı bildirilen cihaz, renk değiştiren arka paneliyle ince ve hafif bir gövde tasarımına sahip olacak. Telefonun iki renk değiştirme seçeneğine sahip ilk Vivo telefonu olması muhtemel.

Bir 91 Mobiles raporuna göre Vivo Y100'ün Şubat ayındaki söylentilerle benzer şekilde Vivo Y56 ile birlikte Hindistan pazarlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Rapora göre Vivo Y100'ün 6GB RAM + 128GB depolama alanından oluşan tek bir konfigürasyonda sunulması ve fiyatının yaklaşık 320 dolar olması bekleniyor.

Rapor, Vivo Y100'ün siyah ve altın olmak üzere iki renk değiştiren varyant sunmasının muhtemel olduğunu ve bunu yapan ilk Vivo telefonu olacağını da ekliyor. Vivo V23 Pro ve Vivo V25 Pro renk değiştiren bir tasarıma sahipti ancak yalnızca bir renk seçeneği mevcuttu.

Vivo Y100 Teknik Özellikleri (Beklenen)

Rapora göre 5G özellikli çift sim destekli Vivo Y100'ün Android 13 ile çalışması ve 120Hz yenileme hızına ve 20:9 en boy oranına sahip 6 inç HDR10+ AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Rapor, telefonun 6GB RAM ve ARM Mali-G68 MP4 GPU ile eşleştirilmiş sekiz çekirdekli bir MediaTek Dimensity 900 işlemci tarafından desteklenmesinin beklendiğini de ekliyor.

Ayrıca telefonun 64MP ana sensör, 8MP ikincil kamera ve 2MP üçüncül lens içeren üçlü arka kamera ünitesiyle gelmesi bekleniyor. Raporda belirtilen teknik özellikler sayfasına göre 50MP ön kameranın ön ekranın üst kısmındaki delikli bir yuvaya yerleştirileceği söyleniyor.