Vivo Y12 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo merakla beklenen yeni akıllı telefonu Vivo Y12'yi tanıttı. Sizler için Vivo Y12'nin tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Vivo Y12 Özellikleri

Vivo Y12, 6.35 inçlik damla çentikli ekran ile gelmekte. MediaTek'in Helio P22 işlemcisine sahip olan Vivo Y12'de iki farklı RAM seçeneği ve dahili depolama seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 3 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM / 32 GB dahili depolama alanı. Cihazın hafızası MicroSD kart yardımı ile 256 GB'a kadar artırılabiliyor.

Vivo Y12'nin çentiğine bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Akıllı telefonun arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer alıyor. Bu sensörler sırasıyla şu şekilde: 13MP f / 2.2 ana kamera, 8MP f / 2.2 süper geniş açı kamera ve 2MP f / 2.4 derinlik sensörü. Android Pie tabanlı Funtouch OS 9 ile beraber kutudan çıkan Vivo Y12, 5000 mAh'lik bataryaya sahip. Bu batarya Micro USB ile şarj olmakta.

Vivo Y12 Fiyatı

Kırmızı ve deniz mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Vivo Y12'nin 4GB RAM'e sahip olan modelinin fiyatının 180 dolar olduğu açıklandı. Cihaz şu anda Hindistan'da satışta. Vivo Y12'nin ülkemize gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sizler Vivo Y12 hakkında neler düşünüyorsunuz? Vivo Y12'yi nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!