Vivo Y20i ve Y20 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo yeni cihazlarını tanıttı. Vivo Y20i ve Y20 özellikleri ve fiyatları resmi olarak duyuruldu. Cihazlar birkaç farklılık dışında neredeyse aynı tasarım ve özelliklere sahip. İşte Vivo Y20i ve Y20 özellikleri ve fiyatları.

Vivo Y20i ve Y20 Özellikleri

Vivo Y20 ve Y20i, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlüğünde 6.51 inç Halo iView LCD ekrana sahip. Modeller, Snapdragon 460 yonga seti tarafından desteklenmekte. Y20i'de 3GB RAM bulunurken Y20'de ise 4GB RAM bulunmakta.

İ ki modelde 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama, microSD kart aracılığıyla 256 GB'a kadar genişletilebilmekte.

Her iki akıllı telefonun arka tarafında da 13MP ana + 2MP derinlik + 2MP makro mercekten oluşan üçlü kamera kurulumu yer almakta. Telefonun kilidini sadece 0,22 saniyede açan 8 MP selfie kamerası ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı cihaza konumlandırılmış durumda.

5.000 mAh bataryadan beslenen Vivo Y20i ve Y20, 18W FlashCharge teknolojisi desteği sunuyor.

Vivo Y20i ve Y20 Fiyatları

Vivo Y20i fiyatının 154 dolar olduğu, Vivo Y20'nin ise 174 dolar olduğu açıklandı. Vivo yaptığı toplantı ile Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Cihazların Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmemekte.