Vivo Y21 Türkiye'de Satışa Sunuldu: Özellikleri ve Fiyatı!

Vivo Y21 Türkiye'de satışa çıktı. Peki, Çin merkezli telefon üreticisi tarafından satışa sunulan Vivo Y21 özellikleri ve fiyatı nedir? Dikaktleri üzerinde toplamayı başaran yeni akıllı telefon modeline dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Vivo Y21 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,51 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 1600 x 720 piksel

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, Funtouch 11.1

Ağırlık: 182 gram

Fiyat: 4.299 TL

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip model, kullanıcılara 1600 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan cihaz, 182 gram ağırlığında. Sahip olduğu şık tasarım ile dikkatleri üzerinde toplayan telefon, Android 11 işletim sistemine ve Funtouch 11.1 kullanıcı arayüzüne sahip.

Vivo Y21'in arka kısmında 13 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Cihazda bulunan kameralar, 1080p 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

Gücünü Mediatek Helio P35 işlemcisinden alan modelde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Telefonda bulunan MicroSD desteği sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor. GPU tarafında ise PowerVR GE8320 mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun yan kısmına konumlandırılmış. USB Type-C 2.0 portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Çinli telefon üreticisinin yeni modeli, Göz Koruma Modu sayesinde mavi ışığı filtreleyerek deneyimi daha sağlıklı kılıyor. İnci Beyazı ve Metalik Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Vivo Y21 isimli akıllı telefon modeli 4.299 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Vivo Y21 özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çin merkezli telefon üreticisinin Türkiye'de satışa sunduğu yeni akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.