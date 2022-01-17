Bütçe Dostu Vivo Y21e Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli telefon üreticisi Vivo, Y21e olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Peki, Vivo Y21e özellikleri ve fiyatı nedir? Çinli telefon üreticisinin yeni modeli, sahip olduğu uygun fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.

Vivo Y21e Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,51 inç, LCD

Çözünürlük: 1600 x 720 piksel

İşlemci: Snapdragon 680

RAM: 3 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB

Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, Funtouch OS 12

Ağırlık: 182 gram

Fiyat: 175 dolar

Çinli telefon üreticisi Vivo, akıllı telefon modellerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. Şirket, Y21e isimli yeni akıllı telefon modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Şık tasarıma sahip olan cihaz, Hindistan'da 175 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Telefonun diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1600 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. LCD ekrana sahip olan akıllı telefon modeli 164,26 x 76,08 x 8,00 mm boyutlarında.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alan Vivo Y21e isimli cihazda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonda yer alan MicroSD desteği sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor.

Vivo'nun yeni akıllı telefon modelinin arka yüzeyinde 13 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera olmak üzere iki farklı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Vivo Y21e modelinde 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut. USB Type-C portunun tercih edildiği telefonda parmak izi okuyucusu ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Çin merkezli telefon üreticisinin yeni modeli çift SIM ve Bluetooth 5.0 desteğine sahip. İki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen yeni Vivo modeli, uygun fiyat etiketi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

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