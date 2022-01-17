Bütçe Dostu Vivo Y21e Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte Vivo Y21e özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Vivo'nun yeni telefonunun teknik özellikleri ve fiyat etiketi nedir?
Çin merkezli telefon üreticisi Vivo, Y21e olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Peki, Vivo Y21e özellikleri ve fiyatı nedir? Çinli telefon üreticisinin yeni modeli, sahip olduğu uygun fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.
Vivo Y21e Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,51 inç, LCD
- Çözünürlük: 1600 x 720 piksel
- İşlemci: Snapdragon 680
- RAM: 3 GB
- Dahili Depolama Alanı: 64 GB
- Kamera: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5000 mAh, 18W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, Funtouch OS 12
- Ağırlık: 182 gram
- Fiyat: 175 dolar
Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (17 Ocak)
Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 17 Ocak haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.
Çinli telefon üreticisi Vivo, akıllı telefon modellerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. Şirket, Y21e isimli yeni akıllı telefon modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Şık tasarıma sahip olan cihaz, Hindistan'da 175 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Telefonun diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.
6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1600 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. LCD ekrana sahip olan akıllı telefon modeli 164,26 x 76,08 x 8,00 mm boyutlarında.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alan Vivo Y21e isimli cihazda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonda yer alan MicroSD desteği sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor.
Vivo'nun yeni akıllı telefon modelinin arka yüzeyinde 13 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera olmak üzere iki farklı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.
5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Vivo Y21e modelinde 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut. USB Type-C portunun tercih edildiği telefonda parmak izi okuyucusu ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.
Çin merkezli telefon üreticisinin yeni modeli çift SIM ve Bluetooth 5.0 desteğine sahip. İki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen yeni Vivo modeli, uygun fiyat etiketi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Vivo Y21e özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR