Türkiye'de Üretilen Vivo Y21s Satışta: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli telefon üreticisi Vivo, Türkiye'de ürettiği modellerin sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket, Vivo Y21s modelini ülkemizde satış sundu. Peki, Vivo Y21s özellikleri ve fiyatı nedir? Sahip olduğu fiyat ve teknik özellikler ile dikkat çeken telefona dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Vivo Y21s Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,51 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 720 x 1600 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, Funtouch 11.1

Ağırlık: 182 gram

Fiyat: 3.699 TL

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan telefon 164.3 x 76.1 x 8 mm boyutlarında. 182 gram ağırlığındaki cihaz, sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çekiyor.

Gücünü MediaTek Helio G80 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM bulunuyor. Uygulamalar arasında geçişi daha da sorunsuz hale getirmek için 1 GB'a kadar boş ROM alanınız genişletilmiş RAM olarak kullanılabiliyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan Y21s modelinde 2 nano SIM + 1 micro SD bulunuyor. Parmak izi okuyucusu cihazın yan kısmına konumlandırılmış.

Vivo'nun yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. USB Type-C 2.0 portuna sahip olan telefonda ivme ölçer, yakınlık sensörü ve ortam ışığı sensörü gibi birçok sensör bulunuyor. Android 11 işletim sistemi ve Funtouch 11.1 kullanıcı arayüzüyle birlikte gelen cihaz, 3.699 TL fiyat etiketine sahip.

Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli Y21s hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.