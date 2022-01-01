Vivo Y21T Satışa Sunuldu: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli telefon üreticisi devi Vivo, Y21T olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon modelini satışa çıkardı. Peki, Vivo Y21T özellikleri ve fiyatı nedir? Çinli telefon üreticisinin yeni modeline dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Vivo Y21T Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,51 inç, LCD

Çözünürlük: 1600 x 720 piksel

İşlemci: Snapdragon 680

RAM: 6 GB + 2 GB Genişletilmiş Bellek

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, Funtouch OS 12

Ağırlık: 182 gram

Fiyat: 218 dolar

Çinli telefon üreticisi Vivo'nun Y21T modelini 3 Ocak 2022 tarihinde Hindistan'da piyasaya sürmesi bekleniyordu fakat şirket, bu tarihten önce akıllı telefon modelini Endonezya'da satışa sundu.

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1600 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. LCD ekrana sahip olan akıllı telefon modeli 164,26 mm x 76,08 mm x 8,00 mm boyutlarında.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alan Vivo Y21T isimli cihazda 6 GB RAM'in yanı sıra 2 GB genişletilmiş bellek bulunuyor. 182 gram ağırlığındaki telefonun depolama alanı tarafında 128 GB yer alıyor. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor.

Vivo'nun yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Parmak izi okuyucusu cihazın yan tarafına konumlandırılmış. USB Type-C portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Çift SIM, 4G, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve GNSS gibi özelliklere sahip olan Vivo Y21T modelinde ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, pusula, yakınlık sesörü gibi temel sensörler yer alıyor. Mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen telefon 218 dolar fiyat etiketine sahip.

Vivo Y21T özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.