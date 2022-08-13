Vivo Y22 Geekbench'te Görüntülendi: İşte Özellikleri

Vivo'nun Y21'den sonra gelmesi planlanan yeni telefonu Y22'nin tanıtımına az bir süre kalmışken Geekbench sitesinde telefonun özellikleri görüntülendi. Yeni Vivo Y22'nin performans testleri belli oldu. Açıklanan skorlara göre 339 tekli işlem ve 1220 çoklu işlem puanına sahip olan Vivo Y22, bu puanlarla Vivo S1'in hemen üzerinde yer aldı.

Global alanda son dönemlerde kendini geliştirmek için büyük yatırımlar yapan Vivo, hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı telefonlar piyasaya sürüyor. Fiyat performans ürünleriyle dikkat çeken Vivo'nun yeni Y22 modeliyle yine kullanıcı dostu bir telefon ortaya çıkarmaya hazırlandığı belli oluyor.

Vivo Y22'nin ay sonuna kadar firma tarafından duyurulması bekleniyor. Şimdilik Vivo Y22 fiyatları hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca iddialara göre telefonun Türkiye pazarına girmeme ihtimali de var.

Vivo Y22 Özellikleri