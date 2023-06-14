vivo, Y35 Modeliyle Orta Segmentte Büyük Başarı Yakaladı

vivo Türkiye'nin popüler Y serisi telefon ailesinin bir parçası olan Y35 modeli, %38'lik bir artış kaydederek satış açısından diğer tüm vivo telefon modellerini geride bıraktı.

vivo Y35 Satışları %223 Arttı

Kullanıcılar için uzun ömürlülüğün ve yazılım güncellemelerinin önemini kabul eden vivo, en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdünü garanti eden bir kampanya başlatmıştı. Bu hamle, Y35 satışlarında bir önceki döneme kıyasla %223'lük kayda değer bir artışa yol açtı.

GFK verilerine göre vivo, Nisan 2023 itibarıyla Türkiye'de 8-10 bin TL fiyat segmentinde %8,7 pazar payı elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

vivo Y35 Kullanıcılara Neler Vaat Ediyor?

50MP ana kamera ve olağanüstü görüntüleme özellikleriyle donatılan Y35, kullanıcıların düşük ışık koşullarında bile yüksek çözünürlüklü, profesyonel görünümlü fotoğraflar çekmesini sağlıyor. Telefonun 16MP HD ön kamerası her türlü ışık koşulunda net selfie'ler çekilmesini sağlarken, 6,58 inç FHD+ ekranı mükemmel görüntü kalitesi sunuyor.

Android tabanlı akıllı telefonlardaki yaygın sorunları ele alan Y35, güçlü bir Snapdragon 680 işlemci ve benzersiz bir genişletilebilir RAM özelliği sunuyor. Kullanıcılar, 8 GB RAM'e ek olarak 8 GB boş ROM alanını genişletilmiş RAM olarak kullanabilir ve böylece daha akıcı çoklu görevler, sorunsuz uygulama indirmeleri ve sorunsuz arka plan uygulaması kullanımı yaşayabilir.

Etkileyici 5.000 mAh pili ve 18W hızlı şarj desteği ile vivo Y35, şarj endişelerini de etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor ve 2 güne kadar pil ömrüyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar tek bir şarjla 7 saatten fazla oyun oynamanın veya 14 saatten fazla HD film izlemenin keyfini çıkarabiliyor.