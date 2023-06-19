vivo'nun Y Serisindeki Yeni Yıldızı Y36 Geliyor

vivo, Y35 modelinin Türkiye'deki muazzam başarısının ardından Y36'nın lansmanı ile müşterilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan vivo Y36, olağanüstü performans, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera özellikleri ve uzun ömürlü bir pil sunuyor.

Android 13 işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü ile çalışan vivo Y36, Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisi ile donatıldı. Y Serisinin bu yeni üyesi, 8 GB RAM ve 8 GB Genişletilmiş RAM 3.0 ile kesintisiz çoklu görev sağlayan cömert bir RAM kapasitesine sahip.

vivo Y36 ile Üst Düzey Depolama ve Pil Kapasitesi

Ayrıca telefon microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar genişletilebilen 256 GB depolama alanı sunuyor. Güçlü 5.000 mAh bataryası ve 44W FlashCharge teknolojisi ile Y36, kullanıcıların pilinin bitmesinden endişe etmeden daha uzun süre kullanabilmelerini sağlıyor ve sadece 15 dakikada %30 şarja ulaşılabiliyor.

Delik çentikli (Ultra O) 6,64 inç LCD ekrana ve 2388 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olan Y36, 90Hz yenileme hızıyla görsel olarak sürükleyici bir deneyim sunuyor. Kamera kurulumunda 16MP ön kamera, ışığı bir profesyonel gibi yakalayan 50MP ana arka kamera, 2MP derinlik sensörü, makro kamera ve bokeh kamera yer alıyor. Bu etkileyici özellikler, kullanıcılara gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi sunmak için bir araya gelerek çarpıcı ve büyüleyici fotoğraflar sunuyor.

vivo Y36 Ne Zaman Çıkacak?

vivo, Y36'yı Temmuz ayında piyasaya sürmeyi planlıyor ve en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıllık Android güvenlik güncellemesi garantisi vaat ederek kullanıcıların en son yazılım geliştirmelerinden ve güvenlik yamalarından yararlanmasını sağlıyor.