vivo'nun Y Serisi'nin En Yeni Üyesi Y36 Ön Siparişe Açıldı!

vivo'nun Y Serisinin son üyesi Y36 akıllı telefon ön satışa sunuldu. Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından vivo, yüksek performans, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera özellikleri ve güçlü bir pil sunan uygun fiyatlı Y36 modelini satışa sunarak popüler Y serisini genişletiyor.

Y36, performans ve depolama kapasitesi açısından öne çıkıyor. Android 13 işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü ile güçlendirilen cihaz, optimum performans için Qualcomm Snapdragon 680 işlemciye sahip.

8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM 3.0 ve Memory Booster teknolojisi ile kullanıcılar aynı anda birden fazla uygulamayı herhangi bir gecikme olmadan sorunsuzca çalıştırabiliyor. Telefon, microSD kart kullanılarak 1 TB'a kadar genişletilebilen 256 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

Fotoğraf meraklıları için Y36, 90Hz yenileme hızıyla rahat bir görüntüleme deneyimi sağlayan, delikli bir tasarıma sahip 6,64 inç çizilmeye dayanıklı LCD ekrana sahip. Telefon 16MP ön kamera, ışığı profesyonel bir kamera gibi yakalayan 50MP arka ana kamera ve 2MP derinlik sensörü ile donatılmış durumda. Makro kamera ve bokeh kamera gibi ek kamera özellikleri, kullanıcıların profesyonel kalitede fotoğraflar çekmesine olanak tanıyor.

Y36, 5.000 mAh kapasiteli güçlü pili sayesinde pil ömrü konusunda da hayal kırıklığına uğratmıyor. Telefon ayrıca kullanıcıların sadece 15 dakikada %30'a kadar şarj edebilmelerini sağlayan 44W FlashCharge teknolojisini destekliyor.

vivo Y36 Nasıl Ön Sipariş Verilir?

vivo'nun yeni ve popüler Y36 serisini almayı planlayanlar, 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren vivo'nun çevrimiçi platformları Myvivoshop.com ve Hepsiburada.com'daki ön satış tekliflerinden yararlanabilirler.

Myvivoshop.com'dan satın almayı tercih eden müşteriler, 1.599 TL değerinde ücretsiz bir vivo TWS 2 ANC kulaklığa sahip olacak. Ayrıca müşteriler, zorunlu 2 yıllık garantiye ek olarak ekstra 1 yıllık ücretsiz üretici garantisi de dâhil olmak üzere 3 yıllık garantiden yararlanacak. Y36'yı Hepsiburada'dan satın alanlar 12 aya varan taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanabilir ve vivo TWS 2 ANC kulaklığa ücretsiz sahip olabilirler.

vivo Y36 Özellikleri