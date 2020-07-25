Vivo Y51s Tanıtıldı! İşte Vivo Y51s Özellikleri ve Fiyatı

Sahip olduğu teknik özellikler nedeni ile orta seviyeye konumlanan Vivo Y51s modeli tanıtıldı. Çin merkezli Vivo firmasının tanıtımını gerçekleştirdiği Vivo Y51s modelinin teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Samsung firmasının geliştirdiği Exynos 880 işlemciye sahip olan Vivo Y51s özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Vivo Y51s Özellikleri

6.53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Vivo Y51s , bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ piksel çözünürlük sunacak. Vivo Y51s modelinin IPS panele sahip olduğu açıklandı. Gücünü Samsung firmasının geliştirdiği Exynos 880 işlemcisinden alan Vivo Y51s, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor.

Vivo Y51s modelinin arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro kamera olmak üzere toplamda üç adet lens olacak. Cihazın ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihazın ön kamerası ekranın sol üst kısmında bulunuyor.

18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan Vivo Y51s , 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olduğu açıklandı. Vivo Y51s, Android 10 tabanlı Funtouch OS 10.5 ile birlikte gelecek. 190 gram ağırlığa sahip olan Vivo Y51s modelinin 8.46 mm kalınlığa sahip olduğu belirtildi.

Vivo Y51s Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Vivo firmasının çevrim içi mağazasında Vivo Y51s modeli, 1798 Yuan yani yaklaşık 256 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu. Siyah, mavi ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan Vivo Y51s, 29 Temmuz tarihinde satışa sunulacak. Vivo Y51s modelinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı. Vivo Y51s modeli ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Vivo Y51s hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.