Uygun Fiyatlı vivo Y56 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli telefon üreticisi vivo, 2023'ün ilk çeyreğinde birden fazla telefonla piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Hem üst hem de alt segmente yönelik olarak tasarlanan telefonlar, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı Android telefon arayanlar için iyi bir seçenek olabilecek olan vivo Y56 5G tanıtıldı.

Dimensity 700 yonga setine sahip olan telefon, adından da anlaşılabileceği gibi 5G bağlantı desteğiyle birlikte geliyor.

vivo Y56 Özellikleri ve Fiyatı

6,58 inç büyüklüğünde FHD+ LCD bir panele sahip olan vivo Y56, bu konuda rakiplerinden geri kalmıyor. Güçlü ekran teknolojisi, 5.000 mAh değerindeki batarya ve 18 W'a kadar hızlı şarj ile destekleniyor. Performans konusunda ise MediaTek Dimensity 700 yonga setine bel bağlayan telefonun orta segment Android telefonlardan aşağı kalır yanı yok.

Arka tarafta çiftli kamera setini gördüğümüz vivo Y56, 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik olmak üzere iki farklı lens ile bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise uzun süredir alışkın olduğumuz formata uygun olarak 16 megapiksellik damla tasarımlı selfie kamerası bulunuyor.

Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemine sahip olan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Şimdilik Türkiye için vivo Y56 5G fiyatı belli olmasa da cihazın önümüzdeki günlerde Hindistan'da 240 dolardan piyasaya sürülmesi bekleniyor.