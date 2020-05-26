Vivo, Yeni 5G Destekli Orta Segment Modeli Vivo Y70s'i Duyurdu!

Vivo yeni modeli ile orta segment cihazları tabiri caizse dağıtmaya geliyor. İşte Vivo'nun yeni orta segment modeli Vivo Y70s!

Vivo yeni modeli ile pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. 5G destekli cihazların popüler olduğu şu dönemlerde, Vivo piyasanın gerisinde kalmayarak 5G destekli bir cihaz ile karşımıza çıkıyor. Hem de bu teknolojiyi orta segment bir model olan Vivo Y70s'de kullanıyor. Gelin Vivo Y70s'in özelliklerine göz atalım.

Vivo Y70s'in Teknik Özellikleri

6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran ile gelmeyi planlayan Vivo Y70s, bu ekranda FHD+ kalitesinde çözünürlük sunmayı planlıyor. Bu ekran üzerinde f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP'lik bir kamera taşıyan Vivo Y70s, arka kısmında 48MP + 8MP + 2MP şeklinde sıralanan üçlü bir kamera grubu taşıyor.

Performans tarafında Samsung tarafından geliştirilen Exynos 880 yonga setini kullanacak olan Vivo Y70s, bu set içerisinde alta adet Cortex-A55 çekirdek ve iki adet Cortex-A77 çekirdek taşıyor. Aynı zamanda GPU olarak Mali-G76 MP5 kullanılıyor. Tabi 5G özelliğini de bu yonga seti sayesinde ediniyor.

6GB ve 8GB RAM seçenekleri ile gelmesi beklenen modelin depolama alanı iki versiyon için de 128GB olarak belirlemiş. 4500mAh'lik bir batarya taşıyacak olan Vivo Y70s, 18W hızlı şarj desteği de sunuyor. Aynı zamanda işletim sistemi olarak Android 10 tabanlı FucTouchOS kullanılıyor.

Vivo Y70s'in Fiyatı

Siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleri bulunan cihaz şu anda Çin'de ön sipariş ile satılıyor. 6GB RAM + 128GB depolamalı sürümün fiyatı 280 Dolar olarak belirlenmiş. 8GB RAM + 128GB depolamalı modelin fiyatı ise 308 Dolar olarak belirlenmiş. Tabi şimdilik sadece ön sipariş ile satılıyor. Resmi satışlar 1 Haziran'da başlayacak. Tabi fiyatlar da artacaktır. Bakalım yeni fiyatlar nasıl olacak.