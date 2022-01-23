Vivo Y75 Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

Vivo Y75 özellikleri ve tasarımı gün yüzüne çıktı. Çin merkezli telefon üreticisinin üzerinde çalıştığı yeni model, sahip olduğu donanım ve şık tasarım ile dikkat çekiyor. Peki, yeni Vivo telefonu, hangi teknik özelliklere sahip olacak? Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

Vivo Y75 Özellikleri Neler?

Ekran: 6,44 inç

İşlemci: MediaTek Dimensity 700 5G

RAM: 8 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun üzerinde çalıştığı yeni modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 91mobiles’taki habere göre Vivo Y75 donanımı ve tasarımı ortaya çıktı.

Akıllı telefon modellerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Vivo, Y75 modelini çok yakında Hindistan’da piyasaya sürecek. İddiaya göre söz konusu telefon 6,44 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak.

Vivo Y75 isimli cihazda MediaTek’in Dimensity 700 5G işlemcisinin yer alacağı ileri sürüldü. Aktarılan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 50 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere toplamda üç adet kamera yer alacak. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kameranın bulunacağı iddia edildi.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonda 8 GB RAM bulunacak. Telefonun birden fazla RAM seçeneğine sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Bu, gerçekleşecek tanıtım ile birlikte belli olacaktır. Cihazın ayrıca Memory Fusion 2.0 teknolojisi aracılığı ile 4 GB sanal RAM’e sahip olacağı belirtildi.

Görüntüsü paylaşılan akıllı telefon modeli, sahip olduğu şık tasarım ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Sızdırılan görsele baktığımızda telefonun arka yüzeyinde yer alan kameralar dikey olarak konumlandırılmış. Y75 isimli akıllı telefon modelinin arka yüzeyinde Vivo yazısı mevcut.

Vivo Y75 Çıkış Tarihi

Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni modeli Vivo Y75’in bu ayın sonunda tanıtılması bekleniyor. Şirket tarafından gerçekleştirilecek tanıtım ile birlikte telefonun resmi teknik özellikleri belli olacaktır.

Vivo Y75 özellikleri ve tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni model ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.