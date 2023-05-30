120Hz Kavisli Ekrana Sahip vivo Y78'in Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo'nun Y78 modelinin küresel versiyonu ortaya çıktı.

vivo Y78, FHD+ çözünürlüğe (20:9) sahip 120Hz AMOLED panel ve ekran altı parmak izi okuyucudan oluşan 6,78 inçlik geniş bir ekrana sahip. Kavisli bir ekrana sahip olan telefon, 164,3 x 74,8 x 7,9 mm ölçülerinde ve 177 g ağırlığında, boyutuna göre nispeten dar.

IP54 derecesine sahip plastik bir gövdesi buluna telefonun gövdesi tozun çoğunu dışarıda tutabiliyor ve su sıçramalarına karşı dayanıklı.

Ön tarafta bir delik içine sıkıştırılmış 16MP kamera (f/2.45) bulunurken, arkada f/1.8 diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleme ile birleştirilmiş 64MP sensör gibi ilgi çekici tek bir modül var. Ayrıca arkada 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor.

Y78, Snapdragon 695'ten gücünü alıyor ve 8 GB RAM (+ 8 GB'a kadar daha sanal RAM) ve 256 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. vivo Y78 kutudan çıktığı haliyle Android 13 tabanlı FuntouchOS ile geliyor.

Y78, 44W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000 mAh pil ile çalışıyor.

vivo Y78'in fiyatı henüz açıklanmadı ancak yeni telefonun yakında mağaza raflarında yerini alması bekleniyor.

vivo Y78 Özellikleri