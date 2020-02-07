Vivo Y91C 2020 Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Vivo Y91C 2020'nin teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Vivo Y91C 2020 Özellikleri ve Fiyatı

6.22 inçlik HD+ çözünürlük sunan damla çentikli ekrana sahip Vivo Y91C 2020, Helio P22 yonga setinden güç almakta. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefonun ön tarafında 5 MP'lik kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise 13 MP'lik kamera sensörü bulunmakta.

Android 8.1 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda FuntouchOS 4.5 arayüzü yer almakta. 3.5mm'lik jack girişine sahip olan cihaz, Bluetooth 5.0 teknolojisi ve dahili FM radyo ile gelmekte. Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Vivo Y91C 2020, 117 dolardan Bangladeş'te satışa sunuldu. 117 dolar şu anki kur ile 700 TL'ye tekabül etmekte.

Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta. Vivo'nun Türkiye distribütörü olmadığı için cihaz büyük ihtimal ile ülkemizde satışa sunulmayacak. Vivo Y91C hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.