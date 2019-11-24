Vivo Y9s'in Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli Vivo Y9s'in tüm özellikleri, fiyatı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte tüm detaylarıyla Vivo Y9s!

Çinli teknoloji şirketi Vivo, son dönemde yeni modelleri ile dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise yeni modeli Vivo Y9S'in özellikleri ortaya çıktı. Özelliklerin Vivo'nun önceki modeli S1 Pro ile aynı olduğu belirlendi. Yani bu gelecek olan cihaz S1 Pro'nun farklı isimle farklı ülkelere dağıtılacak modeli olabilir. Şimdi gelin Vivo Y9s'in özelliklerine göz atalım.

Vivo Y9s'in Özellikleri!

İlk olarak ekrandan başlamak gerekirse, Vivo Y9s 6.38 inç büyüklüğünde 1080x2340 çözünürlüğünde Full HD+ AMOLED bir ekran ile beraber gelecek. Cihazın bu ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda yüz tanıma sensörü de olacağı söylentiler arasında. Yine ön kısımdan devam ettiğimizde 32MP'lik bir ön kameraya rastlıyoruz. Bu da kamera performansının epey iyi olacağının işaretçisi.

Arka kısımda elmas şeklinde konumlandırılmış kamera grubu yer alıyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor: 48MP + 8MP+ 2MP + 2MP. Bunlarla beraber bir de LED flaş yer alıyor. Yine arka kısımda renkli bir tasarım yer alırken, Vivo yazısı da dikkat çekiyor. Cihazın içerisinde Snapdragon 665 yonga setinin bulunduğu biliniyor. 8GB RAM ile desteklenen bu işlemci gerekli performansı sağlayacaktır.

Depolama kısmında 128GB harddisk ile birlikte gelen Vivo Y9s tüm bu sistemi Android 9 ile çalıştıracak. Elektriksel gücünü ise 18W hızlı şarj destekli 4390mAh veya 4500mAh kapasiteli bataryasından alacak. Aynı zamanda cihazda USB Type-C desteği de bulunacak.

Cihaz 24 Kasım'da tanıtılacak. Tanıtım tarihinde bir gün kalmışken bütün özelliklerin ortaya çıkması da tuhaf. Cihazın fiyatı bile biliniyor. Vivo, bu model için 2198 Çin Yen'i fiyat etiketi biçmiş. Yani yaklaşık 1780TL'ye denk geliyor.