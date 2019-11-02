Vivo, Yeni Akıllı Telefonu Y19’u Tanıttı

Vivo, yeni orta seviye akıllı telefon modeli Vivo Y19’u Vietnam ve Tayland’da tanıttı. Telefonun görünüşü size tanıdık gelmiş olabilir çünkü Y19, geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Vivo U3 ile aynı tasarıma sahip.

Ancak Vivo U3 ve Vivo Y19’un tamamen aynı cihazlar olduğunu söyleyemeyiz. Vivo U3’te Snapdragon 675 yonga seti yer alırken, Vivo Y19’da MediaTek Helio P65 yonga seti kullanılıyor. Ancak bunun dışındaki diğer özelliklerin hemen hemen aynı olduğunu belirtelim.

Vivo Y19, su damlası şeklindeki çentikli tasarıma sahip 6.53 inç Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile geliyor. Telefonun arka kısmında 3 adet kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. 5.000 mAh’lik bir bataryası bulunan Y19’da kablolu hızlı şarj ve ters şarj özellikleri destekleniyor. Ancak Vivo U3’ten farklı olarak bu cihazda 6GB RAM ve 128GB depolama alanından oluşan tek bir seçenek sunuluyor.

Cihazın arka kısmındaki kamera kurulumu, 16MP’lik ana kamera, 8MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 2MP’lik derinlik sensöründen oluşurken, cihazın ön kısmında da 16MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Ayrıca Pose Master olarak adlandırılan akıllı bir özellik, fotoğraf çekerken sizin için en iyi pozu seçebiliyor.

Vivo’nun Vietnam sayfasında yeni cihazın fiyatı açıklanmazken, Taylandlı kullanıcılar Vivo Y19’un siyah ve beyaz renkli versiyonlarını Lazada üzerinden 230 dolara satın alabiliyor. Telefon ön siparişe açılmış durumda ancak teslimatlar 5 Kasım’da başlayacak.