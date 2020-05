Vivo Yeni Kamera Tasarımı İçin Patent Aldı!

Vivo yeni telefon modellerinde kullanacağı bir kamera tasarımı için patent aldı. Vivo patentini aldığı bu yeni tasarımın arka kısmında marka isminin baş harfine yer veriyor.

Akıllı telefon üreticileri sürekli yenilik peşindeler. Tabi piyasada son zamanlarda canlanan bu rekabet firmaları farklı tasarımlara itiyor. Daha önceden klasikleşen Apple tasarımı bile son yıllarda değişikliğe uğrarken, firmalar yeni tasarımlar için birbiri ile yarışıyor diyebiliriz. Vivo'da bu yarışta geride kalmıyor ve yeni bir tasarım için patent alıyor.

#vivo files patent for a new smartphone design having movable front camera module. pic.twitter.com/1FN8HXnP0b