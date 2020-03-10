Vivo, Yeni Web Tarayıcısı NEX Browser'ı Duyurdu

Vivo, bugün erken saatlerde düzenlediği lansmanda amiral gemisi telefonunu duyurdu. Gecenin yıldızı Vivo NEX 3S idi ancak yeni bir telefonun yanı sıra NEX browser olarak adlandırılan yeni internet tarayıcı da duyuruldu. Vivo NEX browser özellikleri haberimizde.

Vivo, bugün düzenlediği etkinlikte yeni üst seviye akıllı telefonu NEX 3S’in yanında yeni bir web tarayıcı duyurdu. NEX browser olarak tanıtılan tarayıcı, minimalist arayüzü ve reklamsız olmasıyla dikkat çekiyor. Chromium altyapısı üzerine kurulan tarayıcı, kullanıcılara daha akıcı ve karışık olmayan bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Temiz bir görsel deneyim sunan oldukça basit bir kullanıcı arayüzüne sahip. Metin aramasının yanı sıra sesli aramalar aracılığıyla kullanılabiliyor. En kullanışlı özelliklerinden birisi dahili reklam engelleyici. Günümüzde internetteki reklamlar gittikçe daha agresif hale geliyor ve görüntülenen ana içerikten uzaklaşılıyor. Vivo NEX tarayıcı reklamsız kullanıcı deneyimi sunuyor. Bilmeyenler için, online veya belirli web sitelerinde bulunan bazı reklam yazılımları telefonunuzun işleyişini bozabilecek kötü amaçlı yazılımlar dahi içerebiliyor. En kötü senaryoda, kullanıcının yanlışlıkla fidye yazılımını indirmesi ve tüm verilerinin şifrelenmesi.