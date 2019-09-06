Vivo Z1X Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Vivo Z1X'in teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Vivo Z1X Özellikleri

Vivo Z1X, 6.38 inçlik su damlası çentikli ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 712 yonga setinden alan cihazda 4GB/ 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabilmekte.

Cihazın ön tarafında bir adet 32 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel portre fotoğraflar için derinlik sensörü.

4.500 mAh bataryaya sahip olan Vivo Z1X'de 22.5 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunmakta.Vivo, akıllı telefonun akıcı bir oyun performansı sunduğunu açıkladı. Vivo Z1X'te Wi-Fi 802.11ac, çift SIM desteği, 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, GPS, Type-C ve 3.5mm'lik jack girişi bulunmakta.

Vivo Z1X Fiyatı

İki farklı renk seçeneğine sahip olan Vivo Z1X'in satış fiyatı şu şekilde:

6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı: 238 dolar .

. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı: 265 dolar.

Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.