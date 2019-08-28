Vivo Z1x, Üçlü Kamera ve Ultrasonik Parmak İzi Okuyucusu ile Geliyor

Geçtiğimiz ay Snapdragon 712 yonga seti ve 5.000mAh bataryaya sahip olan Z1 Pro’yu tanıtan Vivo, piyasaya bir Z serisi akıllı telefon daha sunacağını açıkladı. Vivo Z1x adı verilen cihaz, üçlü kamera kurulumu ve ultrasonik parmak izi okuyucusu ile geliyor.

Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni cihazı Vivo Z1x, 6 Eylül’de Hindistan’da satışa çıkacak. Bir Snapdragon yongası tarafından desteklenecek olan akıllı telefon, ekrana gömülü parmak izi sensörüne ev sahipliği yapacak.

Çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Vivo Z1x, ana ünite olarak 48MP Samsung ISOCELL GM1 sensörüne sahip olan üçlü kamera kurulumu ile gelecek.

Çinli şirket, Z1x’in batarya kapasitesini açıklamadı; ancak FlashCharge desteğine sahip olacağını onayladı. Yanıcı olmayan, esnek ve Lityum İyon pillerden daha ucuz olan FlashCharge, 60 saniye veya daha kısa sürede şarj edilebiliyor.

Vivo Z1x hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadar; ancak lansman günü yaklaştıkça daha fazla detayın gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.