Vivo Z5’in Resmi Görselleri Paylaşıldı

Vivo V1921A modelinin Vivo Z5 olarak adlandırılacağını ve 31 Temmuz’da Çin’in Beijing kentinde tanıtılacağının haberini geçtiğimiz hafta vermiştik.

Bugün ise şirketin ürün müdürü, telefonun ilk görsellerini ortaya çıkararak yaklaşan cihazın tasarımını ve rengini sergiledi. 3 farklı renk seçeneğiyle gelen telefonda biri 48 MP olmak üzere 3 adet lens yer alırken, görünen bir parmak izi sensörü bulunmuyor.

TENAA’deki bilgiler sayesinde telefonun 6.38 inç Full HD+ AMOLED ekranla geleceğini zaten biliyoruz. Dolayısıyla parmak izi sensörü de bu ekranın altında yer alacak. 48 MP’lik ana lens, 8 MP ve 2 MP’lik (muhtemelen derinlik sensörü) iki lensle çevrili olacak.

Bu görseller, yeni cihazları amiral gemisi olmasa bile Vivo’nun, cihazlarına Jovi asistan tuşunu da dahil ettiğini gösteriyor. Söz konusu tuş cihazın sol tarafında yer alırken, telefonun sağ tarafında ise ses seviyesi tuşu ve güç tuşu gibi diğer gerekli tuşlar bulunuyor.

Vivo S1 ve Vivo Y7s’inkine benzer renk seçenekleriyle gelen telefonun arka kısmı, yeşil vurgulu siyah bir renge ve cam yapıya sahip. Cihazın ikinci renk seçeneğinde Mor rengin ön plana çıktığı ve üçüncü renk seçeneğinin de Dalga Mavisi / Ufuk Çizgisi Mavisi renklerinden oluştuğu görülüyor.