Vivo Z5i Tanıtıldı! İşte Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyatı

Vivo Çin'de düzenlediği lansmanda yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber tasarımı ile göz dolduran Vivo Z5i'nin teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Vivo Z5i Özellikleri

Vivo Z5i, 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde damla çentikli ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 675 işlemciden alan Vivo Z5i, 8 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabiliyor.

Vivo Z5i'nin arka yüzeyinde toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 16 MP f/1.78 ana kamera sensörü, 120 derece açılı 8 MP geniş açı sensörü ve son olarak 2 MP makro lens.

Cihazın ön tarafında bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefon 4G teknolojisini desteklemekte. 5.000 mAh bataryadan beslenen Vivo Z5i, 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip. Cihaz mikro USB 2.0 bağlantı portu üzerinden şarj olmakta.

Vivo Z5i Fiyatı

Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Vivo Z5i'nin fiyatının 1.798 yuan olduğu açıklandı. 1.798 yuan şu anki kur ile hesapladığımızda 1.473 TL'ye tekabül etmekte. Vivo'nun ülkemizde distribütörü bulunmadığı için akıllı telefon Türkiye'de satışa sunulmayacak.

Ülkemizde distribütörü yer almayan Çin'li akıllı telefon üreticilerinin bazılarının Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlandığına dair söylentiler bulunmakta. Şirketler herhangi bir resmi açıklamada bulunmadılar.