vivo'dan Yeni Kampanya: Süper İkili Fırsatlar

Akıllı telefon pazarında öncü olan markalardan biri olan vivo, online satış platformu üzerinden alışveriş yapan kullanıcılarına avantajlı fırsatlar sunuyor. "Süper ikili fırsatlar" kampanyasını başlatan marka, 1-7 Nisan tarihlerinde vivo online mağazasından alışveriş yapan kullanıcılar, V25 5G ve Y35 model telefon aldığı zaman akıllı kulaklık hediyesine ek olarak 4.500 TL'ye kadar kazanç elde ediyor.

vivo V25 5G alanlara 1.599 TL fiyat etiketine sahip TWS2 ANC kulaklık, 1 yıl ek garanti ile hediye ediliyor. Y35 satın alanlar ise 1.100 TL indirime ek olarak 1.199 TL değerinde TWS2e kulaklık ve 1 yıl ek garantiye sahip oluyor. Online mağazaya üye olan kullanıcılar tüm bu kampanyaya ek olarak 200 TL indirim kazanıyor.

vivo V25 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,44 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2404 x 1080 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: Funtouch OS 12

RAM: 8 GB

Depolama: 512 GB

Batarya: 4500 mAh

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Yazılım: Android 13, Origin OS Ocean

vivo Y35 Özellikleri