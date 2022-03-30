Vivo'nun Yakında Piyasaya Sürülecek Katlanabilir Telefonu Büyük İlgi Görüyor

Samsung Galaxy Z Fold 3 mevcut durumda en iyi katlanabilir telefonlardan biri ve Z Fold 4 de muhtemelen bu listenin en tepelerinde yer alacak ancak Vivo, Samsung'un katlanabilirlerine rakip olabilecek bir katlanabilir telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Vivo X Fold 11 Nisan'da piyasaya çıkacak ve şirket lansman tarihi yaklaştığı için yeni videolar paylaşmaya başladı. Çin sosyal medya ağı Weibo üzerinden paylaşılan, Vivo'nun yeni katlanabilir telefonunun yeni iki tanıtım videosunu buradan ve buradan izleyebilirsiniz.

Yayınlanan ilk video telefonun dış ekranını gösteriyor ve katlanabilir özelliğine ön bakış atmamızı sağlıyor. Ayrıca ses seviyesini ayarladığımız düğmelerle birlikte güç düğmesinin yanı sıra, bir uyarı kaydırıcısına benzeyen bir şey görüyoruz. İkinci video, telefonu birçok açıdan gösteriyor ve ilk videoya göre telefon hakkında çok daha fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Samsung'un Z Folds modeli gibi çok geniş bir iç ekrana ve dört lensi barındıran dairesel bir kamera çıkıntısına sahip, dışa doğru katlanan kitap tarzı bir katlanabilire sahip olduğunu çok net görebiliyoruz.

Tüm detayları ele aldığımızda Samsung'un katlanabilirlerine rakip olabilecek kalitede ve tasarımda bir telefonun bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

Vivo X Fold'u Diğer Katlanabilir Telefonlardan Ayıran Noktalar

Bir akıllı telefona çok para harcanacaksa genellikle şık tasarımları ve üst düzey parçalara sahip, birinci sınıf malzemelerle donatılmış bir telefon beklenir ancak katlanabilirler hariç. Pahalı olmalarına nazaran daha çok nasıl göründükleri önem arz eder. Vivo X Fold bu noktada o ilgi çekiciliği ve farkı gösterebiliyor. Videolarda bazı arka kısmın deri veya suni deri (hayvanlardan yapılmayan bir alternatif) ile kaplandığı da açıkça görülebiliyor.

Vivo X Fold, diğer katlanabilir telefonların kullandığından çok daha çekici bir tasarıma sahip olabilir. Herkes bir telefonun nasıl göründüğü ile ilgilenmeyebilir, bazıları için sadece iletişim, oyun veya fotoğrafçılık için işlevsel olmaları yeterlidir ancak 'katlanabilir telefon' için büyük bütçelerin gözden çıkarıldığı durumda kesinlikle ilgi çekici bir tasarım önceliklerden biri olur.

Şimdilik daha fazlasını öğrenmek için 11 Nisan'ı beklememiz gerekecek.