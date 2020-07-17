Vizon Çiftlikleri Koronavirüsü Yaydığı Gerekçesi ile Kapatılıyor

Söz konusu şey yeni tip koronavirüs olduğunda halen bilmediğimiz pek çok detay bulunuyor. Buna karşın ilk dönemlerdeki bilgilerimizin aksine Covid-19 insandan insana bulaştığı gibi pek çok hayvandan da insana bulaşabiliyor. Vizonlar, yayılımın en önemli gruplarından birisi ve pek çok ülke vizon çiftlikleri için kapatma kararı aldı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Vizon Çiftlikleri Neden Kapatılıyor?

Geçtiğimiz aylarda yaptığımız haberde Hollanda'da yer alan pek çok vizon çiftliğinde yeni tip koronavirüsün tespit edildiğini ve bu hayvanlardan insanlara yönelik bulaştırmanın yaşandığını sizlere aktarmıştık. Şimdi, benzer bir durum İspanya için de geçerli gibi gözüküyor.

İspanyol yetkililer ülkenin kuzeyinde yer alan bir bölgedeki vizon çiftliğinde yaklaşık 100,000 vizonun pozitif test edilmesinin ardından çiftliklerin kapatılmasına yönelik kararlar üzerinde görüşmelere başladı. Değerli kürkleri için yetiştirilen vizonlar, hastalığı çalışanlara bulaştırdıktan sonra izole edildi ve yakından izlendi.

Temelde insandan insana bulaşan yeni tip koronavirüsün bazı durumlarda hayvandan insana ve hatta bazı durumlarda insandan hayvana bulaşabileceği düşünülüyor. Nitekim vizonlar arasındaki yayılımın önce insandan hayvana sonra da hayvandan hayvana geçiş yaparak büyüdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

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