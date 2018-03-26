Vladimir Putin Portreli iPhone X Fiyatı ile Dudak Uçuklatıyor

Değerli taşlarla örülü telefonlar hazırlamasıyla bilinen Caviar şirketi, bu sefer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ithaf edilmiş, 24 karat altın kaplamalı iPhone X ile karşımıza çıktı.

Apple’ın 10’uncu yıl özel modeli iPhone X, ilginç tasarımı kadar yüksek fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat en üst model olan 1.149 dolarlık iPhone X’in pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bu haberimizi okuduktan sonra fikriniz değişebilir.

Geçtiğimiz haftalarda "Classic Gold" ve "Classic Liquid Gold" adıyla iki adet altın kaplama iPhone X modelini tanıtan Caviar, şimdi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imajını taşıyan özel bir iPhone X versiyonu ile karşımıza çıktı.

Süper lüks tasarımıyla dikkat çeken ve sınırlı sayıda üretilen telefon, gövdesindeki 24 karat altın kaplamasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Caviar imzalı iPhone X’te Apple logosunun yerinde Putin’in portresini görüyoruz. Ayrıca portrenin etrafında yazan “The Golden Age of Vladimir Putin” (Vladimir Putin’in Altın Çağı) yazısı da dikkatlerden kaçmıyor.

Şirket’ten yapılan açıklamaya göre, özel versiyon bu iPhone X, Rus liderin 2018 Başkanlık seçimlerinden yüzde 76 gibi rekor bir oyla dördüncü kez galip çıkmasının şerefine tasarlandı. Caviar, tam da buradan yola çıkarak, 24 karatlık lüks iPhone X’ten sadece 76 adet üretecek.

Peki, sınırları zorlayan bu iPhone X’in fiyatı ne kadar? Putin hayranı zenginlerin almak için sıraya gireceği bu telefon, 4,700 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Tabii 256GB depolama alanına sahip modeli almak isteyen kişiler için bu fiyat 5.000 dolara kadar çıkıyor.