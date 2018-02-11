VLC Player'a HDR10 ve Chromecast Desteği Geldi

Popüler video oynatıcı yazılımlarından olan VLC Media Player'ın yeni sürümü kullanıcılara sunuldu. VLC 3.0 veya Vetinari olarak adlandırılan güncellemede, uygulamaya Chromecast desteği geldi. Ayrıca 10 bitlik HDR videoları oynatabilen yeni VLC, 4K ve 8K'ya da destek sağlayacak.

Masaüstünü ve mobil platformların arasında gelişmeyi senkronize eden ilk sürüm olarak geliştirilen VLC 3.0, gerçekten istenilen özelliklerle gelmiş durumda. Bundan sonra Chromecast'ta destek sağlayabilecek olan medya oynatıcısı, ses ve video formatlarını Chromecast cihazlarına aktarabilecek. Chromecast alıcısının herhangi bir üçüncü taraf medya kod çözücüsü desteği bulunmaması durumunda VLC, transkripsiyon yapabilecek ve medya akışını sürdürebilmeyi deneyecek. Ancak şu anda beta aşamasında olan bu özelliğin zaman içinde geliştirilmesi bekleniyor.

Ayrıca 3D ses desteğine sahip olan yeni VLC sürümünde, donanım hızlandırma özelliği standart sürümde aktifleştirilmiş olarak kullanıcılara sunulacak. Böylelikle yaşanabilecek donmaları, takılmaları en alt seviyeye indirmek isteyen VLC, platforma özgü API'leri kullanarak donanım kodunu aktif etti. Yani bundan böyle platformlar arasındaki kod çözümleri anlaşmalı olarak çalışabilecek.

Android üzerinde bundan sonra Samsung DeX, Chromebooks ve Android Auto platformlarına destek sağlayacak olan VLC Player'ın yeni sürümün tasarımında ufak tefek yeniliklerin de yer aldığını belirteyim.