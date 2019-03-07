Vodafone, 2019'da Birleşik Krallık'ı 5G ile Donatacağını Söyledi

Dünyanın en büyük GSM operatörlerinden Vodafone, Birleşik Krallık bölgesinde yer alan 19 farklı şehirde 5G desteğini 2019 yılından itibaren başlatacağını duyurdu. Şirket birkaç ay önce iki farklı şehirde 5G hizmeti vermeye başlamıştı.

Ekim 2018’de Salford ve Greater Manchester bölgesinde 5G testlerini tamamlamış ve 5G’yi hizmete açmıştı. Yapılan ilk çalışmalardan sonra 5G’yi genişletmek üzere harekete geçen Vodafone, Bristol, Cardiff ve Liverpool gibi kentlere de hizmet götürmek istediğini ve bu şehirlerdeki ekipmanların hazır olduğunu duyurdu.

Yeni nesil mobil ağ teknolojisi 5G, başta VR ile IoT olmak üzere bağımsız motorlu taşıtlar ve diğer mobil teknolojiler için daha istikrarlı bağlantılar sağlama, daha fazla bant genişli sunma gibi özellikler sunuyordu. Şu an kullandığımızın 10 katına kadar daha hızlı veri hızı sunmayı vaat eden 5G, yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı. Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında ilk 5G destekli telefonlar kullanıcıların karşısına çıkarken, birçok telefon üreticisi 5G kullanabilen telefonlarının yolda olduğunu duyurmuşlardı.

Aralık ayında bir başka Birleşik Krallık merkezli GSM operatörü EE, Qualcomm ve Huawei desteği ile 2019 yılı içerisinde 16 farklı Birleşik Krallık kentinde 5G desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti. Birleşik Krallık’ın büyük şehirlerinin birçoğunda 2019 yılı itibarıyla 5G kullanılacağına kesin gözüyle bakılırken, diğer operatörlerin de çalışmalara başladıkları belirtilmişti.