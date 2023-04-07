Vodafone, Depremzedelere İstihdam Önceliği Sağlıyor

Vodafone, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde istihdamın artırılması için harekete geçti.

Vodafone'un açıklamasına göre önümüzdeki bir yılda Vodafone ekosisteminde yapılacak her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler önceliklendirilecek. Vodafone’un, Discover Genç Yetenek Programı kapsamında da depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler öncelikli olacak.

Vodafone, iş ortaklarının da katkısıyla toplam 650 kişiye iş imkânı sağlamayı hedefliyor. Vodafone'un sunduğu imkândan yararlanmak isteyen adaylar, Vodafone'un kendi web sitesi ve ilgili kariyer sitelerinden başvuru yapabilirler.

650 Kişiye Kadar İş İmkânı Sağlanacak

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, depremden etkilenen vatandaşlara iş imkânı sağlayabilmek için harekete geçtiklerini ifade etti. Depremin yaralarını hep birlikte sarabileceklerine inandıklarını belirten Güler, afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla Vodafone ekosisteminde yer alan tüm iş ortaklarının desteğiyle her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişilere öncelik tanıyacaklarını söyledi. Böylece önümüzdeki bir yılda toplam 650 kişilik istihdam yaratmayı hedeflediklerini açıkladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler'in açıklamalarının tamamı şu şekilde: