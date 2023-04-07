Vodafone, Depremzedelere İstihdam Önceliği Sağlıyor
Vodafone, Kahramanmararaş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere öncelikli istihdam sağladığını açıkladı. İşte detaylar!
Vodafone, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde istihdamın artırılması için harekete geçti.
Vodafone'un açıklamasına göre önümüzdeki bir yılda Vodafone ekosisteminde yapılacak her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler önceliklendirilecek. Vodafone’un, Discover Genç Yetenek Programı kapsamında da depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler öncelikli olacak.
Vodafone, iş ortaklarının da katkısıyla toplam 650 kişiye iş imkânı sağlamayı hedefliyor. Vodafone'un sunduğu imkândan yararlanmak isteyen adaylar, Vodafone'un kendi web sitesi ve ilgili kariyer sitelerinden başvuru yapabilirler.
650 Kişiye Kadar İş İmkânı Sağlanacak
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, depremden etkilenen vatandaşlara iş imkânı sağlayabilmek için harekete geçtiklerini ifade etti. Depremin yaralarını hep birlikte sarabileceklerine inandıklarını belirten Güler, afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla Vodafone ekosisteminde yer alan tüm iş ortaklarının desteğiyle her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişilere öncelik tanıyacaklarını söyledi. Böylece önümüzdeki bir yılda toplam 650 kişilik istihdam yaratmayı hedeflediklerini açıkladı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:
"Hepimizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bu dönemde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza iş imkânı sağlayabilmek için harekete geçtik. Afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla, Vodafone ekosisteminde yer alan tüm iş ortaklarımızın desteğiyle her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişilere öncelik tanıyacağız. Böylece, önümüzdeki bir yılda toplam 650 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."
Deprem Bölgesine Ne Kadar Baz İstasyonu Kuruldu?
Büyük depremin üzerinden 12 gün geçmiş olmasına rağmen acımız ve mücadelemiz devam ediyor. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden sonra bölgelerde büyük yıkımlar meydana geldi.
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