Vodafone eSIM Türkiye'de Kullanıma Sunuldu! İşte Merak Edilenler

eSIM teknolojisinin ülkemizde kullanıma açılması dört gözle bekleniyordu. Vodafone Türkiye'de eSIM hizmetini kullanıma açtığını duyurdu. Peki eSIM nedir? eSIM hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte eSIM hakkında bilmeniz gerekenler.

Vodafone eSIM Kullanıma Açıldı: eSIM Nedir?

Operatörlerin şebekelerine fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan erişebilme imkanı sağlayan eSIM teknolojisini Türkiye'de ilk kez Vodafone kullanıma sundu. Fiziksel sim kartın yerine telefonlara gömülü dijital sim teknolojisi olan eSIM uzun bir süredir merakla beklenmekteydi. Artık Vodafone müşterileri eSIM teknolojisini kullanabilecek.

Vodafone eSIM teknolojisini destekleyen telefon modellerini açıkladı. Cihazlar şu şekilde:

Apple: IPhone Xs, Xs Max, Xr ,11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2020

Samsung: Note20, Note20U, Z Fold2

Vodafone'un açıklaması: "Türkiye'de şu anda eSIM akıllı saatlerde kullanılamamaktadır. Vodafone Türkiye olarak eSIM'in sadece listedeki sertifikalı cihazlar için çalışmasını garanti ediyoruz."

Şimdilik sadece Vodafone Bayilerinden temin edebildiğiniz eSIM'den ücret alınmayacağı açıklandı. eSIM işlemleri için herhangi bir ek ücret talep edilmeyecek. Çift SIM kart kullanma imkanı bulunuyor. Cihazlarda biri nano sim kart, biri eSim olmak üzere aktif olarak iki sim kart kullanabilirsiniz

eSIM hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz

Turkcell ve Türk Telekom tarafında henüz eSIM kart teknoloji hakkında bir açıklama henüz yapılmış değil. Şirketler açıklama yapar ise sizlerle paylaşacağız. Haberlerden anında haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.