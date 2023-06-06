Vodafone FreeZone'dan Karne Kampanyası: 1.000 TL'ye Varan İndirim!
Vodafone, yeni karne kampanyası kapsamında birçok ürününde 1.000 TL'ye varan indirimler sunuyor. İşte detaylar!
Vodafone, gençlere özel markası Vodafone FreeZone ile birlikte genç müşterilere ayrıcalıklı teklifler sunmaya devam ediyor.
Vodafone FreeZone'un yeni karne kampanyası kapsamında, FreeZone müşterileri akıllı telefon, akıllı saat, tablet, kulaklık ve hoparlörlerde 1.000 TL'ye kadar indirim fırsatını yakalayabilirler. Vodafone Red ve Süper Uyumlu tarifelerine kayıtlı genç müşterileri kapsayan kampanyada, Faturaya Ek Ödeme kolaylığı da sunulacak.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kampanyayla ilgili olarak şunları söyledi:
"Vodafone FreeZone, gençlere her zaman yeni fırsatlar sunmaktadır. Genç müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ayrıcalıklı ve bütçe dostu teklifler sunmaya önem vermekteyiz. Karne dönemi ve tatil sevincini bir arada yaşayan gençlerimiz için 'FreeZone güzellikleriyle başkasın. Hadi gel, tatil başlasın!' sloganıyla yeni bir kampanya düzenledik.
Bu kampanya kapsamında, genç müşterilerimiz akıllı telefon, akıllı saat, tablet, hoparlör ve kulaklıkta 1.000 TL'ye kadar indirim fırsatından yararlanabilirler. Bu fırsatla beraber, gençlerimize keyifli bir tatil dönemi diliyoruz. Vodafone FreeZone olarak, genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle devam edeceğiz."
12 Ay Taksitle Ödeme Kolaylığı Sağlanacak
Vodafone FreeZone karne kampanyasında genç müşterilere seçili ürünleri indirimlere ek olarak 12 aya kadar taksitli ödeme kolaylığı sunulacak.
Buna göre, FreeZone müşterileri Xiaomi Redmi 10 128GB akıllı telefonunu aylık 685 TL'ye, Samsung Galaxy A04 128GB akıllı telefonunu aylık 599 TL'ye, JBL Wave 300 kulaklığı aylık 134 TL'ye ve Apple 20 W USB-C güç adaptörünü aylık 51 TL'ye 12 ay taksitle satın alabilecekler.
Vodafone FreeZone'un karne kampanyası Haziran sonuna kadar devam edecek. Kampanyadan faydalanmak için vodafone.com.tr adresini veya Vodafone mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.
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