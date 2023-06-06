Vodafone FreeZone'dan Karne Kampanyası: 1.000 TL'ye Varan İndirim!

Vodafone, gençlere özel markası Vodafone FreeZone ile birlikte genç müşterilere ayrıcalıklı teklifler sunmaya devam ediyor.

Vodafone FreeZone'un yeni karne kampanyası kapsamında, FreeZone müşterileri akıllı telefon, akıllı saat, tablet, kulaklık ve hoparlörlerde 1.000 TL'ye kadar indirim fırsatını yakalayabilirler. Vodafone Red ve Süper Uyumlu tarifelerine kayıtlı genç müşterileri kapsayan kampanyada, Faturaya Ek Ödeme kolaylığı da sunulacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kampanyayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Vodafone FreeZone, gençlere her zaman yeni fırsatlar sunmaktadır. Genç müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ayrıcalıklı ve bütçe dostu teklifler sunmaya önem vermekteyiz. Karne dönemi ve tatil sevincini bir arada yaşayan gençlerimiz için 'FreeZone güzellikleriyle başkasın. Hadi gel, tatil başlasın!' sloganıyla yeni bir kampanya düzenledik.

Bu kampanya kapsamında, genç müşterilerimiz akıllı telefon, akıllı saat, tablet, hoparlör ve kulaklıkta 1.000 TL'ye kadar indirim fırsatından yararlanabilirler. Bu fırsatla beraber, gençlerimize keyifli bir tatil dönemi diliyoruz. Vodafone FreeZone olarak, genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle devam edeceğiz."