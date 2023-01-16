Vodafone, Müşterilerine İnternet Üzerinden Hat Satın Alma Hizmeti Sunmaya Başladı!
Vodafone, sektörde dijitalden hat satın alma kanalını açarak kurumsal müşterilerine bir ilki yaşatıyor. Sunduğu tüm fırsat ve imkanların detayları haberimizde!
Kurumsal müşteriler, dijitalden hem hat taşıma hem de yeni hat satın alma süreçlerini gerçekleştirebilecek. Vodafone Business, bu hizmeti lansmana özel ilk 3 aylık kullanımda tarife ücretini kaldırıyor. Sonraki 9 ay için de taahhütlü fiyat olanağı sunacak.
Türkiye'nin her geçen gün dijitale daha çok yakınlaşması ile birlikte büyük bir hamle yapan Vodafone, sektörde bir ilki gerçekleştiriyor. Dijitalden hat satın alma kanalını kurumsal müşteriler için kullanıma açtı. Bu imkan ile müşterilerinin şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak yapacakları işlemi hızlı ve kolay bir şekilde tamamlama şansı tanıyor.
Vodafone, Sektörde Bir İlki Müşterilerine Sunuyor
Kurumsal müşteriler, web sitesi üzerinden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Tarifeleri ve tarifelere dair tüm detayları inceledikten sonra hızlıca hat taşıma veya yeni hat alma işlemi yapılabiliyor. Hat taşıma kararı alan kurumsal müşteriler "Vodafone'lu Ol" butonuna tıklayarak tarife ve ücretleri görebileceği sayfaya geçiş yapabilir. Her hat için farklı bir tarife seçimi de yapmak da mümkün oluyor.
Yeni hat alacak müşteriler ise numara arama seçeneği sayesinde numara havuzundan istediği gibi seçim yapabiliyor. Son aşamada; yasal belgelerin alınması, SIM kartı teslimi için işyeri adresi gibi bilgilerini girmeleri gerekiyor. Ardından randavu saatleri içerisinde kurye ile hizmet verilerek kart teslimi yapılıyor.
Tüm bu işlemler sadece Vodafone Business web sitesi üzerinden oldukça kısa sürede gerçekleştirilebiliyor. Bu yenilikçi çözüm ve hizmet için Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu şu şekilde bir açıklama yaptı:
“Vodafone Business olarak sektörde bir ilke imza atarak dijitalden hat satın alma hizmetini kurumsal müşterilerimize de sunmaya başladık. Bu hizmet ile artık kurumsal müşterilerimiz hem hat taşıma hem de yeni hat satın alma süreçlerini web sitemiz üzerinden gerçekleştirebilecek. Tüm işlemlerin dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiği bu hizmeti ilk 3 ay boyunca tarife ücreti almadığımız bir yıl sonu kampanyası ile sunuyoruz. Vodafone Business olarak dijitalleşme yolunda müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, düzenli olarak GSM operatörleriyle ilgili araştırma yapıyor. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone arasında hangilerinin abone sayıları fazla, en hızlı çeken operatör hangisi gibi pek çok soruya yanıt vermeye çalışıyor.
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