Vodafone Ücretsiz Sim Kart Teslimatına Başlıyor

Corona virüsü nedeniyle 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için evden çıkma yasağı devam ederken, çoğu firma kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak, Corona virüsüyle mücadeleye destek olabilmek adına hizmetlerinde kolaylıklar sağlıyor. Vodafone da Corona virüsüyle mücadele kapsamında hizmetlerinde kolaylık sağlayan firmalardan birisi.

Vodafone 65 yaş üstü, 20 yaş altı, yaş sınırına bakılmaksızın kronik rahatsılığı nedeniyle evden çıkma yasağı bulunan kişiler, sağlık çalışanları ve askeri personel için ücretsiz sim kart teslimatı gerçekleştiriyor. Kriterlere uyan faturalı ya da faturasız Vodafone hat sahiplerinin, ücretsiz sim kart gönderimi hizmetinden faydalanabilmeleri için Vodafone çağrı merkezini arayarak kayıt oluşturmaları yeterli oluyor. Belitilen adrese yeni sim kart Vodafone tarafından ücretsiz olarak kargoyla gönderiliyor.

Ücretsiz SIM kart teslimatı ne zaman başlayacak?

Verilen hizmetle ilgili açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Corona virüsü salgını nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşandığını, bu dönemde kullanıcılarına destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Herhangi bir nedenle sim karıtını kaybeden ya da sim kartı arzalanan 65 yaş üstü, 20 yaş altı, yaş sınırı bulunmaksızın kronik rahatsızlığı nedeniyle, sokağa çıkmay yasağına giren kişiler, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyleri için ücretsiz olarak sim kart gönderim hizmetine başladıklarını belirtti.

Engin Aksoy yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınıyla Türkiye'nin mücadelesinde Vodafone olarak sorumluluk sahibi olduklarının bilincinde olduklarını, kullanıcılarına destek vermek, hayatlarını kolaylaştırmak adına gereken bütün adımları atmaya hazılıklı olduklarını sözlerine ekledi.