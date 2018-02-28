Vodafone ve Nokia Ay'a 4G Bağlantısı Kuracak

İnsanların ilk kez Ay’a ayak basmasının üzerinden 46 yıl geçmişken, bir başka Ay görevi daha gündeme bomba gibi düştü. Ünlü GSM şirketi Vodafone, Nokia ile ortaklık kurarak, Ay’a 4G bağlantısı götüreceklerini açıkladı.

Uzay çalışmalarının maliyetini azaltmak ve uzaya dair bilgimizi arttırmak için kurulan PTScientists isimli organizasyonun önderliğinde gerçekleştirilecek olan projeye Vodafone başta olmak üzere Nokia, Audi ve SpaceX gibi büyük şirketlerin destek vereceği söylendi. Projenin gerçekleşmesi durumunda, ismi geçen şirketlerin Ay’a iniş yapabilen ilk özel şirketler olma unvanına kavuşacakları kaydedilirken, Ay görevinin 2019 yılında Cape Canaveral’dan fırlatılacak SpaceX Falcon 9 roketiyle hayata geçirileceği duyuruldu.

Audi tarafından üretilecek olan dört tekerlekli Ay gezginleri kullanılarak gerçekleştirilecek olan 4G bağlantısı kurma çalışmalarının amacının, bütün Ay’da 4G bağlantısı kurmak olduğunun altı çizilirken, Nokia tarafından üretilen hücresel iletişim aygıtları sayesinde Dünya’ya gerek kalmadan istenilen bağlantıların kurulacağı kaydedildi.

Uzay aracının Ay yüzeyine inmesinin ardından Vodafone tarafından sağlanan 1800MHz 4G bağlantısıyla birlikte Ay’dan HD kalitede görüntülerin canlı olarak Berlin’de bulunan PTScientists’in Görev Kontrol Merkezi’ne geleceği ve oradan bütün dünyayla canlı olarak paylaşılacağı aktarıldı.

Vodafone Almanya’nın CEO’su Dr. Hannes Ametsreiter, “Bu proje, mobil ağ alt yapılarının geliştirilmesi adına yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Ayrıca bu görev öncü ruhu, cesareti ve yaratıcılığı olan bağımsız ve çok yönlü bir ekibin neler yapabileceğinin göstergesidir.” dedi.

PTScientists'in üst düzey yöneticisi Robert Bohme ise, "İnsanlığın dünyadaki beşiğinden dışarı adım atabilmesi için, kendi gezegenimiz dışında altyapılar inşa etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.