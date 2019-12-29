Volkswagen 1 Milyon Elektrikli Araç Hedefinde Değişiklik Yaptı

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olan Volkswagen elektrikli araçlara büyük bir önem veriyor. Bu nedenle kuruluş, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç üretmeye kararını kısa bir süre önce vermişti.

Hyundai gibi kuruluşlar giderek daha fazla elektrikli araç piyasasında yer alırken, Volkswagen bu durumda eli kolu bağlı duramazdı. Şirket yeni atılımlar yapmak için elektrikli araç sayısını artırma kararı aldı. Volkswagen 2018 yılında 70 bin elektrikli araç üretti ancak bu son derece yetersiz kaldı.

Volkswagen, 2023 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç üretme kararı verdi

Şirketinbu kararı vermesindeki en önemli etken rekabet oldu. Tesla gibi kuruluşların adeta şov yaptığı elektrikli araçlar sektörü Volkswagen gibi bir şirkete hedef tarihini değiştirtti.

Önümüzdeki günlerde BMW ve Hyundai gibi şirketler, elektrikli araç konusunda daha fazla atakta bulunacak. Volkswagen ise belki de çok daha yeni kararlar alacak. Peki sizce Volkswagen bu kararıyla önemli bir avantaj elde edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.