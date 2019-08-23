Volkswagen 20 Yıl Sonra İlk Defa Logosunu Değiştirdi

iOS ve Android ile gördüğümüz düz ve sade logo tasarım eğilimi artık otomobil dünyasına da sıçramış durumda. İşte 2000 yılından beri ilk defa logosunu güncelleme kararı alan Volkswagen'in yeni tasarımı.

Özellikle Apple'ın elma simgesinde oluşan değişimlerden sonra teknoloji firmalarının logoları daha düz hale gelmeye başladı. 3 boyutlu şekiller yerine tek renk ve 2 boyutlu çizimlere geçen firmaların bir yenisine Alman otomotiv devi Volkswagen ekleniyor. Şirketin yeni logosu siyah beyaz olacak şekilde düzenlendi.

Çizim hatlarını ve yuvarlaklığını koruyan Volkswagen logosundaki kabarcıklı mavi şekil kaybolmuş gibi gözüküyor. Dolgulu 'V' harfi yerine daha düz ve siyah-beyaz olarak hazırlanan yeni VW logosu otomotiv sektöründeki ilk değişiklik değil. Daha önceden İngiliz otomobil üretici Lotus da logosunu parlak renklerden arındırmış ve 2 boyutlu hale getirmişti.

Her ne kadar Volkswagen tarafından resmi açıklama yapılmamış olsa da tasarlanan yeni logoyu 2020 modellerinde göreceğimizi söylemek mümkün. Ayrıca yeni VW logosunun ilk olarak MkVIII Golf modelinde görüleceği tahmin ediliyor. Peki ya siz VW'nin yeni logo tasarımını nasıl buldunuz?