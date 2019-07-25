Volkswagen 2019’da Gelirlerini Artırdı

Merkezi Wolfsburg’da bulunan ve Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche gibi markaları bünyesinde barındıran Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 2019’un ilk yarısındaki mali sonuçlarını açıkladı.

Marka, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 119,4 milyar euro gelir ede ederken, 2019’un ilk altı ayında gelirlerini yüzde 4,9 arttırarak 125,2 milyar euroya çıkardı. Şirketin vergi öncesi karı ise, yüzde 6,5 yükselişle 9,6 milyar euroya ulaştı.

Satışlar Düştü Ama Gelirler Arttı

Aslında küresel otomotiv sektörü son dönemlerde zorlu koşullarla karşı karşıya. Volkswagen de bu durumdan etkilendi ve markanın tüm birimlerindeki satışlar geçen yıla göre yüzde 2,8 düşerek 5,4 milyon araç seviyesine indi. Ancak otomobil satışlarındaki düşüşe rağmen Volkswagen’in gelir ve kar artışı sağlaması oldukça dikkat çekici.

Dizel skandalı için daha az kaynak ayrılması ve spor otomobil talebinde yaşanan artış Volkswagen’in mali bilançosuna olumlu yansıdı.

2019’un ilk altı ayında iyi bir mali tablo sergileyen marka, bu yıl genelinde gelirlerinin yüzde 5 artmasını bekliyor.